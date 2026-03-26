"Собираются атаковать". План Ирана против США ужаснул Запад

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Иран усилит давление на страны Персидского залива, если США продолжат ставить ультиматумы, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Мы видим, что у Ирана есть план, тщательно продуманный план. <…> Если США продолжат свой ультиматум, что собираются атаковать всю энергетическую систему Ирана, то Тегеран отреагирует и усилит давление на все структуры в странах Персидского залива и Израиле. Речь идет не только об энергетике, но и обо всей инфраструктуре", — сказал он.
По его мнению, Иран при необходимости может перейти от двусмысленности к "чему-то более близкому к ядерному сдерживанию".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".