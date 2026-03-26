СМИ: более миллиона иранцев мобилизованы на случай наземной операции США

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Иран мобилизовал войска на случай возможной американской интервенции, пишет Mehr.
"Более миллиона иранских бойцов были мобилизованы для наземного противостояния американским силам", — говорится в публикации со ссылкой на источник.
Сегодня самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции в Иране. Как перед этим заявлял журналист Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов, вторжение в ИРИ может начаться в ближайшее время.
CNN ранее сообщил, что Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки со стороны американцев. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Иран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.