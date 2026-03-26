В Совфеде отреагировали на открытие Ираном транзита через Ормуз для России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве приятно, что Иран считает Россию дружественной страной, и это взаимно, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, комментируя новость об открытии для российских судов Ормузского пролива.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран, в том числе из России, проход через Ормузский пролив.
"В принципе, для нас, конечно, это непринципиально. Потому что мы сами поставщики нефти на мировой рынок. Мы не пользуемся тем, что добывается в Иране и других странах Персидского залива. С другой стороны, это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран - дружественная нам держава", - заявил Джабаров интернет-изданию "Лента.ру".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.