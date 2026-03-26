В Совфеде отреагировали на открытие Ираном транзита через Ормуз для России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве приятно, что Иран считает Россию дружественной страной, и это взаимно, заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, комментируя новость об открытии для российских судов Ормузского пролива.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.