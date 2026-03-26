https://ria.ru/20260326/iran-2083105119.html
"Ничего не выйдет". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране
Перспектива сухопутной операции против Ирана встревожила американских ветеранов из-за риска огромных потерь и падения боевого духа, пишет Responsible Statecraft
2026-03-26T17:40:00+03:00
в мире
иран
вашингтон (штат)
тель-авив
вооруженные силы сша
brent
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260326/iran-2083088652.html
https://ria.ru/20260326/iran-2082983265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
RS: наземная операция против Ирана приведет к огромным потерям со стороны США
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Перспектива сухопутной операции против Ирана встревожила американских ветеранов из-за риска огромных потерь и падения боевого духа, пишет Responsible Statecraft
со ссылкой на представителей ВС США.
"Перспектива расширения операций в Иране
неуклонно приближается, и ветераны утверждают, что низкий моральный дух военнослужащих чреват долгосрочным кризисом доверия: многие попросту не видят причин воевать с Тегераном", — отмечается в публикации.
Как пишет автор статьи, представители американской армии так и не услышали ни четких объяснений со стороны Белого дома, ни точной информации со стороны министерства обороны.
"Зреют досада и разочарование, которые в дальнейшем приведут к кадровым проблемам — людей будет все сложнее не только набрать, но и удержать", — заявила изданию Вирджиния Бергер, ветеран морской пехоты и старший аналитик Центра оборонной информации при Проекте правительственного надзора.
Как пишет RS, больше всего недовольства испытывают опытные представители ВС США
.
"Думаю, возрастные военные, которые служат уже давно, будут настроены скептически. Они скажут: „Знаете, ничего хорошего для нашей страны из этого все равно не выйдет“, — а это едва ли повысит моральный дух войск в долгосрочной перспективе", — цитирует издание слова Джона Бирнса, ветерана и директора организации "Неравнодушные ветераны за Америку".
Операция Вашингтона
и Тель-Авива
против Тегерана
идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent
поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.