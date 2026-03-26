"Ничего не выйдет". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Перспектива сухопутной операции против Ирана встревожила американских ветеранов из-за риска огромных потерь и падения боевого духа, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на представителей ВС США.

"Перспектива расширения операций в Иране неуклонно приближается, и ветераны утверждают, что низкий моральный дух военнослужащих чреват долгосрочным кризисом доверия: многие попросту не видят причин воевать с Тегераном", — отмечается в публикации.

Как пишет автор статьи, представители американской армии так и не услышали ни четких объяснений со стороны Белого дома, ни точной информации со стороны министерства обороны.

"Зреют досада и разочарование, которые в дальнейшем приведут к кадровым проблемам — людей будет все сложнее не только набрать, но и удержать", — заявила изданию Вирджиния Бергер, ветеран морской пехоты и старший аналитик Центра оборонной информации при Проекте правительственного надзора.

Как пишет RS, больше всего недовольства испытывают опытные представители ВС США

"Думаю, возрастные военные, которые служат уже давно, будут настроены скептически. Они скажут: „Знаете, ничего хорошего для нашей страны из этого все равно не выйдет“, — а это едва ли повысит моральный дух войск в долгосрочной перспективе", — цитирует издание слова Джона Бирнса, ветерана и директора организации "Неравнодушные ветераны за Америку".