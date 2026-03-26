17:40 26.03.2026
"Ничего не выйдет". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране
"Ничего не выйдет". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране
Перспектива сухопутной операции против Ирана встревожила американских ветеранов из-за риска огромных потерь и падения боевого духа, пишет Responsible Statecraft РИА Новости, 26.03.2026
"Ничего не выйдет". В США сделали тревожное признание о ситуации в Иране

RS: наземная операция против Ирана приведет к огромным потерям со стороны США

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Перспектива сухопутной операции против Ирана встревожила американских ветеранов из-за риска огромных потерь и падения боевого духа, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на представителей ВС США.
"Перспектива расширения операций в Иране неуклонно приближается, и ветераны утверждают, что низкий моральный дух военнослужащих чреват долгосрочным кризисом доверия: многие попросту не видят причин воевать с Тегераном", — отмечается в публикации.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
СМИ: Иран направил ответ на мирный план США по завершению конфликта
Вчера, 16:41
Как пишет автор статьи, представители американской армии так и не услышали ни четких объяснений со стороны Белого дома, ни точной информации со стороны министерства обороны.
"Зреют досада и разочарование, которые в дальнейшем приведут к кадровым проблемам — людей будет все сложнее не только набрать, но и удержать", — заявила изданию Вирджиния Бергер, ветеран морской пехоты и старший аналитик Центра оборонной информации при Проекте правительственного надзора.
Как пишет RS, больше всего недовольства испытывают опытные представители ВС США.
"Думаю, возрастные военные, которые служат уже давно, будут настроены скептически. Они скажут: „Знаете, ничего хорошего для нашей страны из этого все равно не выйдет“, — а это едва ли повысит моральный дух войск в долгосрочной перспективе", — цитирует издание слова Джона Бирнса, ветерана и директора организации "Неравнодушные ветераны за Америку".
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Крайне мощно". На Западе ужаснулись из-за хода Ирана
Вчера, 09:24
 
