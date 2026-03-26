"Поворотный момент". Произошедшее из-за ударов Ирана вызвало панику в США

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Иранские ракеты пробивают израильскую оборону, пишет The Washington Post.
"Доверие к современным израильским системам противовоздушной обороны пошатнулось", — говорится в публикации.
Опасения, что Тегеран накапливает оружие для преодоления системы противоракетной обороны, стали ключевым фактором, подтолкнувшим к войне, приводит издание слова израильских официальных лиц. Однако, добавляют они, недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем ПВО.
Так, вновь начали звучать предположения, что военным, возможно, придется экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей, отмечает издание.
"Спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом", — пишет газета.
На этой неделе телерадиокомпания Kan сообщила, что израильская система ПРО "Праща Давида" не справилась с перехватом иранских ракет в Димоне и Араде в минувшую субботу.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
