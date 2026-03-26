СМИ: Иран просит включить в сделку прекращение атак Израиля на "Хезболлах"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Ирана заявили посредникам в переговорах с США и Израилем, что предложение по урегулированию конфликта должно включать прекращение атак Израиля на ливанское движение "Хезболлах", утверждает агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников из региона.
Как добавил агентству неназванный высокопоставленный иранский источник, Тегеран уже почти месяц рассматривает предложение США о прекращении войны в регионе, что свидетельствует о том, что Тегеран "пока не отклонил его полностью".
Неназванный региональный источник добавил агентству, что ливанское движение получило "иранские гарантии" о том, что его включат в сделку по урегулированию конфликта в Иране.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.