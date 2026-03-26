СМИ: Иран просит включить в сделку прекращение атак Израиля на "Хезболлах" - РИА Новости, 26.03.2026
01:27 26.03.2026
СМИ: Иран просит включить в сделку прекращение атак Израиля на "Хезболлах"
СМИ: Иран просит включить в сделку прекращение атак Израиля на "Хезболлах"
Власти Ирана заявили посредникам в переговорах с США и Израилем, что предложение по урегулированию конфликта должно включать прекращение атак Израиля на... РИА Новости, 26.03.2026
Reuters: Иран просит включить в сделку прекращение атак Израиля на "Хезболлах"

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Ирана заявили посредникам в переговорах с США и Израилем, что предложение по урегулированию конфликта должно включать прекращение атак Израиля на ливанское движение "Хезболлах", утверждает агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников из региона.
"Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем.... Тегеран еще в середине марта уведомил посредников о своем желании заключить соглашение, которое также прекратило бы израильские атаки на... "Хезболлах", - заявили агентству источники.
Как добавил агентству неназванный высокопоставленный иранский источник, Тегеран уже почти месяц рассматривает предложение США о прекращении войны в регионе, что свидетельствует о том, что Тегеран "пока не отклонил его полностью".
Неназванный региональный источник добавил агентству, что ливанское движение получило "иранские гарантии" о том, что его включат в сделку по урегулированию конфликта в Иране.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
