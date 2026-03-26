Электротехническая инфраструктура проектов MEL: решения IEK GROUP

IEK GROUP и крупное электротехническое предприятие Москвы, завод MEL (входит в группу ПИК СЗ), совместно с застройщиками создают комфортное жилье. IEK обеспечивает партнера электротехнической продукцией для создания надежных систем электроснабжения и автоматизации инженерных систем.

Надежная синергия

"Любые перебои с электричеством или в системе водоснабжения крайне чувствительны для многоквартирных домов, поэтому застройщики внимательно относятся к выбору электротехнической продукции. Мы создаем надежные системы, в которых каждый инженерный узел работает в связке с другими", ― рассказал директор департамента отраслевых проектов IEK GROUP Максим Смирнов.

Такая синергия позволяет по-новому взглянуть на формирование современной городской среды: продукты не работают сами по себе, а соединяются в надежный механизм.

"Сегодня наши решения применяются на сотнях объектов по всей стране в проектах крупнейших девелоперов. В сотрудничестве с IEK GROUP мы объединяем качество продукции, инженерную экспертизу и опыт — это позволяет создавать востребованные и современные решения", — отметил технический директор завода MEL Сергей Нетесов.

Создание комфортной городской среды

Важный элемент городской среды ― электрика. Распределение электроэнергии по группам потребителей осуществляется посредством вводно-распределительных устройств (ВРУ). Коммутационными устройствами защиты в составе ВРУ служат автоматические выключатели серии MASTER IEK и KARAT, которые обеспечивают отключение цепей при аварийных режимах работы (перегрузках и коротких замыканиях). Продуманная конструкция аппаратов защиты и коммутации унифицирует их установку. Элементы системы автоматизированного проектирования (САПР) и техническая поддержка IEK GROUP на стадии проектирования упрощают разработку проектной документации. Наличие в ассортименте изоляторов, кабельных вводов, металлических корпусов, произведенных на собственной площадке и других устройств, позволяет предложить комплексное решение ВРУ в области низковольтного распределения электроэнергии.

Второй краеугольный камень комфортной городской среды ― стабильное водоснабжение. Насосная станция жилого комплекса поддерживает стабильный напор в системе, защищает от гидроударов, компенсирует перепады давления. Ее работу координирует "мозговой центр" ― шкаф управления насосными станциями (ШУНС). Он автоматизирует работу насосов, защищает оборудование и минимизирует участие человека. Компания использует в шкафу управления продукцию собственного бренда ONI. Она обрабатывает данные и реализует сложные алгоритмы управления, управляет двигателями насосов, облегчает работу операторов с помощью интерактивных панелей. Такая архитектура превращает набор инженерного оборудования в самодиагностируемую и адаптивную систему. Автоматика берет на себя всю рутину, продлевая жизнь системам.

Итогом совместной работы завода MEL, IEK GROUP и застройщика становятся кварталы, представляющие собой устойчивые, умные и комфортные экосистемы. Они располагаются в разных регионах страны: продукция IEK GROUP уже интегрирована в жилые комплексы крупного застройщика страны в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и более чем в 10 проектах в Москве. Помимо устройств для создания инженерных систем IEK GROUP обеспечила застройщика также электроустановочными изделиями. Например, розетки и выключатели серии BRITE установлены в многоквартирных домах в Москве и Хабаровске. Это одна из наиболее популярных коллекций. В ней объединены функциональность и эстетика, что дает возможность удовлетворить самые разнообразные потребности. Коллекция включает в себя устройства от классических выключателей до инновационных датчиков движения, автоматически регулирующих освещение. Интерьерная подсветка создает атмосферу уюта, а терморегуляторы для теплого пола помогают создать нужный микроклимат в доме.

Программные продукты

Для автоматизации инженерных систем у IEK GROUP есть и программные продукты, объединенные под брендом IEK DIGITAL. Например, MasterBMS ("Мастер БМС"). Это конфигуратор, который позволяет создавать готовый проект MasterSCADA 4D для управления всеми системами здания с помощью автоматики практически без написания кода путем настроек параметров. MasterSCADA 4D ― платформа для разработки систем промышленной автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов. Также компания активно развивает специализированный сервис для проектирования систем управления технологическими процессами – MasterCAD ("Мастер САПР").

Эффективность этого подхода подтверждена многими внедрениями. Например, в торговом центре в районе Очаково-Матвеевское в Москве ― многофункциональном пространстве для покупок, отдыха и развлечений — успешно реализован именно такой проект на базе решений IEK DIGITAL. Это демонстрирует готовность платформы к работе в современных, комплексных объектах, обеспечивая надежное, централизованное управление инженерными системами.

"Это наш вклад в развитие современной городской среды, где технологии обеспечивают жителям безопасность и качество жизни. Залог надежности системы ― идеальная совместимость ее элементов", ― резюмировал Максим Смирнов.

Цифровизация и внедрение современных разработок при проектировании жилого комплекса отражается не только на качестве жизни будущих жильцов или работе управляющей компании. Своевременные инвестиции в технологии и привлечение компетентного партнера напрямую влияют на экономику проекта: это сокращает сроки работы над ним, в том числе благодаря своевременным и бесперебойным поставкам необходимого ассортимента, которые обеспечивает IEK GROUP. Компания постоянно следит за развитием технологий и нововведениями на рынке и готова предложить девелоперам свою экспертизу, чтобы повысить технологический уровень новых проектов и продолжить выводить на рынок не только комфортные, но и умные решения для жизни. В этом году IEK GROUP стала победителем Национального рейтинга производителей строительного комплекса, заняв первое место в категории "Электрощитовое оборудование" и войдя в топ-5 производителей в категории "Кабеленесущие системы".