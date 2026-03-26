Адвокат рассказал о расширении списка защищенного от взысканий имущества
Адвокат рассказал о расширении списка защищенного от взысканий имущества - РИА Новости, 26.03.2026
Адвокат рассказал о расширении списка защищенного от взысканий имущества
Российское законодательство защищает должников от полной потери имущества — существует перечень того, что приставы не вправе изъять. А недавно этот список расширили для многодетных семей.
2026-03-26T02:15:00+03:00
2026-03-26T02:15:00+03:00
2026-03-26T02:22:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Адвокат рассказал о расширении списка защищенного от взысканий имущества
Адвокат Григориади: у должников не могут взыскать единственное жилье
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Российское законодательство защищает должников от полной потери имущества — существует перечень того, что приставы не вправе изъять. А недавно этот список расширили для многодетных семей. О том, что останется неприкосновенным, агентству “Прайм”
рассказал эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Базовый перечень защищенного имущества закреплен в статье 446 ГПК. Прежде всего, это единственное жилье.
“Если у человека одна квартира или дом, где он проживает с семьей, забрать их невозможно. Исключение — ипотека: за долги по целевому кредиту жилье могут изъять. Также не тронут предметы обихода, инструменты для работы стоимостью до 10 тысяч рублей, домашний скот, топливо для отопления и госнаграды”, — пояснил адвокат.
На банковских счетах должника обязаны оставить сумму не ниже прожиточного минимума — 20 644 рубля для трудоспособного и 18 371 рубль на ребенка. Чтобы защита заработала, нужно подать приставам заявление.
Для многодетных семей (с тремя и более детьми) законом установлены дополнительные гарантии. Теперь приставы не могут изъять земельный участок, предоставленный государством бесплатно как мера соцподдержки, а также единственный автомобиль семьи, если он не в залоге.
При этом приставы продолжат списывать долги из доходов семьи, заключил Григориади.