Адвокат рассказал о расширении списка защищенного от взысканий имущества

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российское законодательство защищает должников от полной потери имущества — существует перечень того, что приставы не вправе изъять. А недавно этот список расширили для многодетных семей. О том, что останется неприкосновенным, агентству "Прайм" рассказал эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Базовый перечень защищенного имущества закреплен в статье 446 ГПК. Прежде всего, это единственное жилье.

“Если у человека одна квартира или дом, где он проживает с семьей, забрать их невозможно. Исключение — ипотека: за долги по целевому кредиту жилье могут изъять. Также не тронут предметы обихода, инструменты для работы стоимостью до 10 тысяч рублей, домашний скот, топливо для отопления и госнаграды”, — пояснил адвокат.

На банковских счетах должника обязаны оставить сумму не ниже прожиточного минимума — 20 644 рубля для трудоспособного и 18 371 рубль на ребенка. Чтобы защита заработала, нужно подать приставам заявление.

Для многодетных семей (с тремя и более детьми) законом установлены дополнительные гарантии. Теперь приставы не могут изъять земельный участок, предоставленный государством бесплатно как мера соцподдержки, а также единственный автомобиль семьи, если он не в залоге.