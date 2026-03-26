13:06 26.03.2026 (обновлено: 13:26 26.03.2026)
Гунина оценила шансы Горячкиной и Лагно на победу в турнире претенденток
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Валентина Гунина
Валентина Гунина. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российские гроссмейстеры Александра Горячкина и Екатерина Лагно обладают хорошими шансами на победу в турнире претенденток на мировую корону, спортсменкам важно сохранить спокойствие в сложных условиях проведения соревнований, заявила РИА Новости трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад Валентина Гунина.
Соревнования пройдут на Кипре с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Чжу Цзиньэр (стартовый рейтинг - 2578 единиц), Тань Чжунъи (обе - Китай, 2535), Горячкина (2534), Анна Музычук (Украина, 2522), Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2516), Лагно (Россия, 2508), Дивья Дешмукх (2497) и Рамешбабу Вайшали (обе - Индия, 2470). Ранее из-за опасности ракетных ударов по Кипру от участия отказалась Хампи Конеру из Индии, ее заменила Музычук.
"Я высоко оцениваю шансы Саши Горячкиной и Кати Лагно на победу в турнире. Наши девушки хорошо готовы, и я желаю им удачи. Но, судя по снятию Конеру, и условиям, в которых все будет проходить, Кипр - это не совсем благополучное место для проведения соревнований. Я всем этим очень расстроена, поскольку такой крупный турнир должен проводиться в более безопасном городе. Поэтому у меня сейчас складываются двоякие чувства от предстоящего турнира претендентов", - сказала Гунина.
"В соревновании собран очень сильный состав участниц. Все будет зависеть от того, кто лучше готов, и у кого из девушек в таких непростых условиях будет более надежная нервная система", - добавила собеседница агентства.
Обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
