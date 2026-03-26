Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking - РИА Новости, 26.03.2026
18:07 26.03.2026
Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking
Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking - РИА Новости, 26.03.2026
Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking
В 1987 году советские дискотеки содрогнулись от чужеземной музыки. Это был пульсирующий звук электронной Европы, приехавший из Западной Германии под именем... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T18:07:00+03:00
2026-03-26T18:07:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking

© РИА Новости / Антон Белицкий | Дитер Болен во время выступления на фестивале "Дискотека 80-х" радиостанции "Авторадио"
Дитер Болен во время выступления на фестивале Дискотека 80-х радиостанции Авторадио - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В 1987 году советские дискотеки содрогнулись от чужеземной музыки. Это был пульсирующий звук электронной Европы, приехавший из Западной Германии под именем Modern Talking.
Чье же имя зашифровано в хите "Brother Louie"?

Кто такой Луи?

Дитер Болен — немецкий продюсер с безупречным чутьем на хиты — создал не просто песню. Он создал формулу успеха. И поверх мелодии — голос Томаса Андерса, бархатный тенор с легкой ноткой меланхолии, с тем самым едва уловимым акцентом.
В хите "Brother Louie" группы Modern Talking зашифровано имя Луиса Родригеса — звукоинженера, сопродюсера и близкого друга Дитера Болена.
Запись велась в Гамбурге с участием Луиса. Именно он во многом сформировал фирменный звук Modern Talking. И тот же самый Луис впоследствии вдохновил авторов на название трека.

Другие версии немецкого хита

Сингл вышел в свет 27 января 1986 года, и европейские чарты взорвались. Четыре недели подряд песня удерживала первое место в Германии. Австрия, Швейцария, Бельгия сдались без боя. Во Франции, Италии, Испании трек устойчиво держался в топ-десятке.
Успех был настолько молниеносным, что на него сразу же обратил внимание Болливуд. В 1987 году режиссеры фильма "Танцуй, танцуй" без долгих раздумий взяли мелодию Modern Talking и нарядили ее в новую оболочку: "Zooby Zooby" в исполнении беззаботной Алиши Чинай. Индийская версия была еще более прыгучей, еще более беззаботной.
Певец Сергей Минаев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Певец Сергей Минаев
В Советском Союзе "Brother Louie" зазвучала с небольшим опозданием — в 1986-1987 годах — но с ошеломляющей силой. Ее записывали с радиоволн на кассеты, эти кассеты ксерокопировали сотнями экземпляров, передавали из рук в руки, как подпольные издания.
Статус хита в СССР закрепил Сергей Минаев — диджей, певец и шутник. Минаев взял мелодию Modern Talking и переделал ее — вышла пародия "Братец Луи" с совершенно другим текстом. Минаев пел про любовный треугольник, где лирический герой требует от некоего Луи оставить в покое его девушку.
Но успех, как часто бывает, прикрывал глубокие трещины. Отношения между Дитером Боленом и Томасом Андерсом никогда не были тепличными. После провального альбома "In the Garden of Venus" (1987), который даже не вошел в немецкую топ-пятерку и застрял на 35-м месте, дуэт распался. Друзья поругались, творческое партнерство прекратилось. Modern Talking стал историей, закрытой навсегда.
 
 
 
