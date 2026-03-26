Чье имя зашифровано в хите группы Modern Talking

Дитер Болен во время выступления на фестивале "Дискотека 80-х" радиостанции "Авторадио"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В 1987 году советские дискотеки содрогнулись от чужеземной музыки. Это был пульсирующий звук электронной Европы, приехавший из Западной Германии под именем Modern Talking.

Чье же имя зашифровано в хите "Brother Louie"?

Кто такой Луи?

Дитер Болен — немецкий продюсер с безупречным чутьем на хиты — создал не просто песню. Он создал формулу успеха. И поверх мелодии — голос Томаса Андерса, бархатный тенор с легкой ноткой меланхолии, с тем самым едва уловимым акцентом.

В хите "Brother Louie" группы Modern Talking зашифровано имя Луиса Родригеса — звукоинженера, сопродюсера и близкого друга Дитера Болена.

Запись велась в Гамбурге с участием Луиса. Именно он во многом сформировал фирменный звук Modern Talking. И тот же самый Луис впоследствии вдохновил авторов на название трека.

Другие версии немецкого хита

Сингл вышел в свет 27 января 1986 года, и европейские чарты взорвались. Четыре недели подряд песня удерживала первое место в Германии. Австрия, Швейцария, Бельгия сдались без боя. Во Франции, Италии, Испании трек устойчиво держался в топ-десятке.

Успех был настолько молниеносным, что на него сразу же обратил внимание Болливуд. В 1987 году режиссеры фильма "Танцуй, танцуй" без долгих раздумий взяли мелодию Modern Talking и нарядили ее в новую оболочку: "Zooby Zooby" в исполнении беззаботной Алиши Чинай. Индийская версия была еще более прыгучей, еще более беззаботной.

В Советском Союзе "Brother Louie" зазвучала с небольшим опозданием — в 1986-1987 годах — но с ошеломляющей силой. Ее записывали с радиоволн на кассеты, эти кассеты ксерокопировали сотнями экземпляров, передавали из рук в руки, как подпольные издания.

Статус хита в СССР закрепил Сергей Минаев — диджей, певец и шутник. Минаев взял мелодию Modern Talking и переделал ее — вышла пародия "Братец Луи" с совершенно другим текстом. Минаев пел про любовный треугольник, где лирический герой требует от некоего Луи оставить в покое его девушку.