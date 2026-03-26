Красноярские ученые получили рекордное число грантов РНФ

"Считаю, что для края первый опыт работы по новой программе РНФ – это отличная возможность обеспечить иной технологический уклад экономики региона, более наукоемкий, с большей добавленной стоимостью и основанный на российских идеях и технологиях. Немаловажное условие успеха – у нас выстроен диалог между наукой, профессиональным образованием и производством", - сказал Котюков.

Глава региона подчеркнул, что научным исследованиям, где активными участниками выступают не только команды ученых, но и университеты, и предприятия, будут оказывать всестороннюю поддержку.

Губернатор также обратил внимание еще на один важный аспект исследовательской работы: вовлечение в научную деятельность студентов. Это станет отличным стимулом для талантливой молодежи. По его мнению, подрастающее поколение красноярцев должно видеть реальные возможности для реализации своих идей в родном крае, а не за его пределами.