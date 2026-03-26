Красноярские ученые получили рекордное число грантов РНФ

КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Ученые из Красноярского края представили свои разработки в области прикладных исследований и получили рекордное число грантов Российского научного фонда (РНФ), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В этом году регион впервые принял участие в конкурсе РНФ в области прикладных исследований, став абсолютным лидером по количеству поддержанных фондом проектов... Всего по итогам трех грантовых конкурсов РНФ поддержку получат 68 проектов от Красноярского края.", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, свои проекты ученые представили губернатору края Михаилу Котюкову во время встречи в Национальном центре "Россия" на Енисее. В ней также приняли участие предприятия-заказчики и члены правительства.
Губернатор отметил, что поддержанные фондом научные проекты касаются вопросов технологического лидерства, на которых президент РФ акцентирует особое внимание.
"Считаю, что для края первый опыт работы по новой программе РНФ – это отличная возможность обеспечить иной технологический уклад экономики региона, более наукоемкий, с большей добавленной стоимостью и основанный на российских идеях и технологиях. Немаловажное условие успеха – у нас выстроен диалог между наукой, профессиональным образованием и производством", - сказал Котюков.
Глава региона подчеркнул, что научным исследованиям, где активными участниками выступают не только команды ученых, но и университеты, и предприятия, будут оказывать всестороннюю поддержку.
Губернатор также обратил внимание еще на один важный аспект исследовательской работы: вовлечение в научную деятельность студентов. Это станет отличным стимулом для талантливой молодежи. По его мнению, подрастающее поколение красноярцев должно видеть реальные возможности для реализации своих идей в родном крае, а не за его пределами.