В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили упростить использование компаниями VPN для обеспечения защищённого доступа к корпоративным ресурсам.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии уточнили, что в настоящее время действует необходимость индивидуального согласования IP-адресов с Роскомнадзором и регулярного взаимодействия с регулятором в случае изменения инфраструктуры.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность перехода от разрешительной модели индивидуальных исключений к уведомительному порядку использования VPN для законной профессиональной деятельности", - сказано в обращении.

По словам депутатов, такой порядок мог бы предусматривать направление организацией уведомления в уполномоченный орган о намерении использовать VPN в целях обеспечения защищённого доступа к корпоративным ресурсам без необходимости предварительного согласования каждого IP-адреса.

При этом, они отметили, что возможность проверки со стороны регулятора в случае выявления нарушений законодательства сохранялась бы.