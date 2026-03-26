В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса
В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса - РИА Новости, 26.03.2026
В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили упростить использование компаниями VPN для
2026-03-26T12:15:00+03:00
2026-03-26T12:15:00+03:00
2026-03-26T12:15:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
vpn
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика, госдума рф, vpn
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Экономика, Госдума РФ, VPN
В Госдуме предложили упростить использование VPN для бизнеса
"Новые люди" предложили упростить использование VPN для бизнеса
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили упростить использование компаниями VPN для обеспечения защищённого доступа к корпоративным ресурсам.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарии уточнили, что в настоящее время действует необходимость индивидуального согласования IP-адресов с Роскомнадзором
и регулярного взаимодействия с регулятором в случае изменения инфраструктуры.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность перехода от разрешительной модели индивидуальных исключений к уведомительному порядку использования VPN для законной профессиональной деятельности", - сказано в обращении.
По словам депутатов, такой порядок мог бы предусматривать направление организацией уведомления в уполномоченный орган о намерении использовать VPN в целях обеспечения защищённого доступа к корпоративным ресурсам без необходимости предварительного согласования каждого IP-адреса.
При этом, они отметили, что возможность проверки со стороны регулятора в случае выявления нарушений законодательства сохранялась бы.
По мнению авторов инициативы, переход к уведомительному порядку позволит снизить административную нагрузку на бизнес, обеспечить баланс между требованиями информационной безопасности и потребностями цифровой экономики, а также сохранить инструменты государственного контроля при наличии правовых оснований.