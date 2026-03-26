06:08 26.03.2026
В ГД рассчитывают принять решение о полном запрете вейпов до конца созыва
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что рассчитывает на возможность Госдумы выйти на законодательное решение по окончательному запрету вейпов в России до конца восьмого созыва ГД.
По словам депутата, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала полный запрет в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения.
"Выступаю за запрет вейпов в России на протяжении долгих лет, с момента появления этой угрозы. Рассчитываю, что мы сможем выйти на законодательное решение по заключительному запрету до конца этого созыва", - сказал Хамзаев.
Парламентарий уточнил, что это будет логическим завершением, верной победой всех здравых сил общества.
