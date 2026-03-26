В ГД рассчитывают принять решение о полном запрете вейпов до конца созыва

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что рассчитывает на возможность Госдумы выйти на законодательное решение по окончательному запрету вейпов в России до конца восьмого созыва ГД.