В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс - РИА Новости, 26.03.2026
06:01 26.03.2026
В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс
В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс - РИА Новости, 26.03.2026
В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс
Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с РИА Новости предложил закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T06:01:00+03:00
2026-03-26T06:01:00+03:00
россия
сочи
архыз
сергей кривонос
госдума рф
россия
сочи
архыз
россия, сочи, архыз, сергей кривонос, госдума рф
Россия, Сочи, Архыз, Сергей Кривонос, Госдума РФ
В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс

Кривоносов предложил установить пропускную способность горнолыжных трасс

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с РИА Новости предложил закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт.
"Во избежание очередей на подъемники и в целях безопасности отдыхающих необходимо законодательно закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт во избежание инцидентов и для комфортного пребывания отдыхающих и спортсменов. Но для начала считаю целесообразным дать возможность курортам самостоятельно отрегулировать эти процессы", - сказал он.
Депутат отметил, что зимний горнолыжный сезон 2025/2026 в России завершился стабильно, без значительного роста: около 8 миллионов туристов посетили курорты в рамках 33 миллионов общих зимних туристических поездок по РФ.
"Сегодня в нашей стране действует около 400 горнолыжных центров, самым популярным у туристов остаются курорты Сочи, по данным туроператоров, их доля в структуре бронирований горных курортов составляет порядка 40%, затем следуют Архыз, Домбай, Шерегеш, Абзаково и Банное", - добавил он.
По его словам, при увеличивающейся динамике безопасность отдыхающих встает на первый план. Кривоносов уточнил, что рост потока объективно увеличивает нагрузку на трассы, канатные дороги, сервисные зоны, а вместе с тем и количество несчастных случаев и обращений в медучреждения.
РоссияСочиАрхызСергей КривоносГосдума РФ
 
 
