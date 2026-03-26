В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с РИА Новости предложил закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт.
"Во избежание очередей на подъемники и в целях безопасности отдыхающих необходимо законодательно закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт во избежание инцидентов и для комфортного пребывания отдыхающих и спортсменов. Но для начала считаю целесообразным дать возможность курортам самостоятельно отрегулировать эти процессы", - сказал он.
Депутат отметил, что зимний горнолыжный сезон 2025/2026 в России завершился стабильно, без значительного роста: около 8 миллионов туристов посетили курорты в рамках 33 миллионов общих зимних туристических поездок по РФ.
По его словам, при увеличивающейся динамике безопасность отдыхающих встает на первый план. Кривоносов уточнил, что рост потока объективно увеличивает нагрузку на трассы, канатные дороги, сервисные зоны, а вместе с тем и количество несчастных случаев и обращений в медучреждения.
