В Госдуме предложили установить пропускную способность горнолыжных трасс

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с РИА Новости предложил закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт.

"Во избежание очередей на подъемники и в целях безопасности отдыхающих необходимо законодательно закрепить требования к пропускной способности горнолыжных трасс, разработать нормативы и произвести расчеты количества ски-пассов под определенный курорт во избежание инцидентов и для комфортного пребывания отдыхающих и спортсменов. Но для начала считаю целесообразным дать возможность курортам самостоятельно отрегулировать эти процессы", - сказал он.