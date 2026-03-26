Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото

Посол Ирана рассказал о важности проекта газопровода с Россией

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект газопровода с Россией диверсифицирует маршрут транспорта энергоносителей и создает стабильную платформу для долгосрочного сотрудничества Ирана и России на газовом рынке, считает посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"С нашей точки зрения, этот проект выполняет несколько ключевых функций: диверсификация маршрутов транспортировки энергоносителей, усиление энергетической конвергенции в Евразии и создание стабильной платформы для долгосрочного сотрудничества Ирана России на газовом рынке", - прокомментировал Джалали проект о строительства газопровода с Россией интернет-изданию NEWS.ru

Посол Ирана добавил, что ирано-российское сотрудничество в энергетическом секторе носит экономический и развивающий характер.