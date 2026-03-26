14:05 26.03.2026
Гарбузов: более 2 тыс новых рабочих мест появится в промкомплексе Москвы
Благодаря строительству нового производственного комплекса в столичном районе Очаково-Матвеевское в городе появится свыше 2 тысяч новых рабочих мест, на данный... РИА Новости, 26.03.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Благодаря строительству нового производственного комплекса в столичном районе Очаково-Матвеевское в городе появится свыше 2 тысяч новых рабочих мест, на данный момент объект готов на 30%, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что работы ведутся в рамках двух программ: стимулирования создания мест приложения труда и масштабного инвестпроекта.
"Эти меры поддержки являются ключевыми инструментами развития городской экономики, позволяя формировать современные производственные площадки и создавать рабочие места вблизи жилых районов. Площадь нового инновационно-производственного комплекса составит почти 208 тысяч квадратных метров. После завершения работ на площадке будет создано более 2 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
На данный момент идет строительная фаза проекта. Рабочие монтируют железобетонный каркас: устанавливают сборные колонны, балки и плиты перекрытия, обустраивают монолитную распределительную плиту пола. Также в здании монтируют каркас и устраивают фундамент.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что возведение новых промобъектов в рамках МаИП помогает экономическому развитию города, а также интеграции инновационных решений. Она отметила, что в 2024 году город предоставил под строительство нового промкомплекса свыше 9,2 гектара земли в районе Очаково-Матвеевское. На пять лет был заключен договор льготной аренды за 1 рубль в год. За указанный период инвестору предстоит закончить строительные работы и уведомить об этом город.
За строительным циклом следят представители Мосстройнадзора. Как уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков, возведение здания проходит под контролем инспекторов в рамках индивидуального графика контрольно-надзорных мероприятий. Уже проведены две выездные проверки.
Одной из особенностей проекта будет логистическая концепция, согласно которой будет создана специальная система вертикального сообщения. По ней грузовой и строительный транспорт сможет подниматься на все уровни здания.
Программа масштабных инвестпроектов действует в городе с 2016 года. По ней у инвесторов есть возможность развивать производственные, социальные и коммерческие предприятия с обязательствами по созданию новых рабочих мест.
Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года, она действует практически во всех районах столицы. Всего инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие Москвы привлекут более 2,8 триллиона рублей, что позволит создать около 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов рассказал, что проект "Открой#Моспром" совместно с Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий приглашает на научно-популярную лекцию "Искусственный интеллект на производстве", которая пройдет 31 марта.
 
