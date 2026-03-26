Гарбузов: научно-популярная лекция про развитие ИИ пройдет в Москве

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Проект "Открой#Моспром" совместно с Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий приглашает на научно-популярную лекцию "Искусственный интеллект на производстве", которая пройдет 31 марта, указал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что участники мероприятия смогут узнать о перспективах развития ИИ и реальных кейсах внедрения инновационных решений на высокотехнологичных предприятиях Москвы.

Лекция начнется в 12:30 на площадке НИТУ "МИСИС" по адресу: Москва, улица Крымский Вал, дом 3. Регистрация на мероприятие открыта до 30 марта 11:00 на сайте проекта "Открой#Моспром".

"Москва — центр высоких технологий, на предприятиях города активно внедряются передовые инновации. В частности, благодаря использованию искусственного интеллекта столичные заводы оптимизируют производственные процессы, гарантируют высочайший уровень качества выпускаемой продукции и пополняют ассортимент новинками, оперативно реагируя на меняющиеся запросы рынка", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что лекция покажет, как инновации будущего становятся рабочими инструментами и меняют реальное производство, создают промышленную мощь города.

Участники мероприятия узнают, как на самом деле работает ИИ на заводах. В программе представят понятное объяснение ключевых принципов работы искусственного интеллекта, реальные кейсы внедрения ИИ на промышленных предприятиях, взгляд в будущее: какие технологии станут стандартом уже завтра, возможность задать вопросы специалистам, которые занимаются ИИ каждый день.

Среди спикеров будут руководитель научной группы ООО "СП "Квант", старший научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев, а также заместитель генерального директора "Москабельмет", генеральный директор IT-компании "МосИтЛаб" Ян Анисов познакомит слушателей с четырьмя практическими примерами внедрения ИИ в производственные процессы.

Чермошенцев расскажет, как современные оптические и квантовые технологии решают задачи, связанные с большими данными и системами машинного обучения, а также как ИИ помогает работать со сложными физическими системами.

Анисов покажет, как использовать компьютерное зрение для выявления дефектов, где применяются большие языковые модели для мониторинга стратегически важной для бизнеса информации, предиктивный анализ неисправностей и предупреждение инцидентов с участием сотрудников, пооперационное планирование с помощью ИИ для повышения эффективности загрузки оборудования.

Каждый месяц научно-популярные лекции "Открой#Моспром" проходят в рамках Десятилетия науки и технологий. Проект знакомит жителей и гостей столицы с московской промышленностью с 2019 года. Он объединяет свыше 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов. Это экскурсии на производства, видеорепортажи, квизы и другие специальные мероприятия. За это время было организовано более 3,5 тысячи экскурсий и более 1 тысячи мастер-классов.