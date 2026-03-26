Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
22:31 26.03.2026
Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля
Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля
Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в товарищеском матче.
Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Хвича Кварацхелия (36-я и 54-я минуты). В составе гостей голы забили Гай Мизрахи (60-я минута) и Омри Гандельман (64).
Кварацхелия вышел на матч с капитанской повязкой. 25 марта в национальной команде сообщили о назначении футболиста "ПСЖ" капитаном сборной. Ранее носивший повязку Гурам Кашия заявил, что завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеской игры против сборной Румынии.
В другом товарищеском матче сборная Белоруссии со счетом 1:0 обыграла в гостях команду Кипра.
Товарищеские матчи
26 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Грузия
2 : 2
Израиль
36‎’‎ • Хвича Кварацхелия
54‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Жорж Микаутадзе)
60‎’‎ • Guy Mizrahi
(Элиел Перетз)
64‎’‎ • Омри Гандельман
(Оскар Глух)
