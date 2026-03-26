ФСБ: агент Киева признался, что управлять дронами должны были третьи лица

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Задержанный агент Киева рассказал на видео от ФСБ РФ, что дронами, которыми планировалось ударить по военному аэродрому в Саратовской области, должны были управлять третьи лица.

На видео мужчина стоит в наручниках возле служебной машины сотрудников ФСБ и отвечает на вопросы оперативников. Злоумышленник объясняет, что в сумке у него "дроны", которые он, по информации ведомства, должен был установить в десяти километрах от аэродрома. На вопрос оперативника, что дальше, он ответил: " А дальше ими будут управлять третьи лица".