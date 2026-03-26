Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам - РИА Новости, 26.03.2026
17:26 26.03.2026
Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам
Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам - РИА Новости, 26.03.2026
Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам
Правительство Франции приняло решение о временном разрешении на продажу топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений о нехватке... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:26:00+03:00
2026-03-26T17:26:00+03:00
в мире
иран
франция
ближний восток
евросоюз
иран
франция
ближний восток
в мире, иран, франция, ближний восток, евросоюз
В мире, Иран, Франция, Ближний Восток, Евросоюз
Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам

Кабмин Франции временно разрешил продажу не отвечающего стандартам топлива

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Правительство Франции приняло решение о временном разрешении на продажу топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений о нехватке дизельного топлива в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в четверг телеканал BFMTV.
Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил накануне, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке ситуация на рынке энергоносителей в республике не такая серьезная, как в ряде других стран ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
7 марта, 02:09
"В условиях беспрецедентных трудностей с поставками (энергоносителей - ред.), связанных с конфликтом вокруг Ирана и блокадой Ормузского пролива, правительство пошло на исключительные меры. (Кабмин - ред.) временно разрешил продажу дизельного топлива, "не соответствующего (особым - ред.) стандартам" и не полностью соответствующего обычным техническим стандартам", - говорится в сообщении со ссылкой на официальный журнал Франции, где был опубликован текст решения.
По информации телеканала, разрешенное к продаже топливо является менее устойчивым к низким температурам за счет разницы в предельной температуре фильтруемости (самой высокой температуре, при которой дизельный двигатель сможет завестись и работать). Согласно обычным французским стандартам, дизельное топливо должно быть пригодным к использованию при температуре в -15 градусов по Цельсию, а за счет новых исключений к продаже будет допущено топливо, на котором двигатель может работать только при нуле градусов по Цельсию, уточняет BFMTV.
За счет такой большой разницы в предельных температурах правительство потребовало от нефтяных компаний информировать клиентов об особенностях продаваемого им топлива, особенно в горных районах и в случае похолодания температур. Согласно решению правительства, компании также будут нести полную ответственность в случае, если проданное ими топливо более низкого качества приведет к неисправности автомобиля. В остальном, технические стандарты к топливу остались без изменений, говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Мир замер на пороге новой нефтяной реальности
25 марта, 08:00
Данная мера направлена на предотвращение возможного дефицита дизельного топлива в стране в условиях нестабильности с международными ценами на топливо, говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреИранФранцияБлижний ВостокЕвросоюз
 
 
