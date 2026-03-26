Франция временно разрешила продажу топлива, не соответствующего стандартам

ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Правительство Франции приняло решение о временном разрешении на продажу топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений о нехватке дизельного топлива в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в четверг телеканал Правительство Франции приняло решение о временном разрешении на продажу топлива, не соответствующего техническим стандартам, на фоне опасений о нехватке дизельного топлива в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает в четверг телеканал BFMTV

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил накануне, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке ситуация на рынке энергоносителей в республике не такая серьезная, как в ряде других стран ЕС

"В условиях беспрецедентных трудностей с поставками (энергоносителей - ред.), связанных с конфликтом вокруг Ирана и блокадой Ормузского пролива , правительство пошло на исключительные меры. (Кабмин - ред.) временно разрешил продажу дизельного топлива, "не соответствующего (особым - ред.) стандартам" и не полностью соответствующего обычным техническим стандартам", - говорится в сообщении со ссылкой на официальный журнал Франции, где был опубликован текст решения.

По информации телеканала, разрешенное к продаже топливо является менее устойчивым к низким температурам за счет разницы в предельной температуре фильтруемости (самой высокой температуре, при которой дизельный двигатель сможет завестись и работать). Согласно обычным французским стандартам, дизельное топливо должно быть пригодным к использованию при температуре в -15 градусов по Цельсию, а за счет новых исключений к продаже будет допущено топливо, на котором двигатель может работать только при нуле градусов по Цельсию, уточняет BFMTV.

За счет такой большой разницы в предельных температурах правительство потребовало от нефтяных компаний информировать клиентов об особенностях продаваемого им топлива, особенно в горных районах и в случае похолодания температур. Согласно решению правительства, компании также будут нести полную ответственность в случае, если проданное ими топливо более низкого качества приведет к неисправности автомобиля. В остальном, технические стандарты к топливу остались без изменений, говорится в сообщении.

Данная мера направлена на предотвращение возможного дефицита дизельного топлива в стране в условиях нестабильности с международными ценами на топливо, говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.