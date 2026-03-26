Энрике Иглесиас поделился семейным фото с Анной Курниковой и детьми

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Энрике Иглесиас решился на откровение. Пятидесятилетний испанский певец опубликовал в своем блоге то, чего поклонники ждали десятилетиями.
Чем поразила звезда аудиторию в этот раз?
Легенда девяностых и звезда корта
Их история началась в конце XX века, когда оба находились на вершине своей славы, но в совершенно разных областях.
Когда режиссер клипа пригласил Курникову в видеоролик на песню Иглесиаса "Escape", никто не предполагал, что этот проект станет началом долгой любовной истории.
Они познакомились на съемочной площадке в конце 2001 года. По словам самого певца и его окружения, это была любовь с первого взгляда. Но в отличие от типичных голливудских романов Энрике и Анна выбрали другой путь: молчание, приватность, закрытость.
Четверть века в тени
Двадцать четыре года — это огромный срок. Целое поколение выросло, полагая, что Энрике Иглесиас — одинокий кумир, а Анна Курникова живет затворницей. Мало кто знал правду.
Курникова никогда официально не подтверждала свои отношения с певцом. Она ушла из спорта и практически исчезла из публичной жизни. Ее социальные сети были закрыты. Интервью давала редко.
А между тем жизнь шла своим чередом. Рождались дети. В 2017 году появились на свет двойняшки — Люси и Николас. В 2020-м родилась Мари. И совсем недавно, 17 декабря 2025 года, появился четвертый ребенок — долгожданное пополнение семьи.
© AP Photo / Kevork DjansezianАнна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год
Случайное признание брата
Самое интересное произошло три года назад, когда брат Энрике, Хулио Иглесиас — младший, во время интервью случайно проговорился о семейной тайне. Он упомянул, что его брат тайно женился на Курниковой.
После этого откровения в интернете взорвались обсуждения. Поклонники были в шоке: оказывается, они женаты? У них есть дети? И они живут вместе вот уже столько лет?
Но даже после этого разоблачения Энрике и Анна не спешили с подробностями. Они продолжили жить как раньше — в своей двухэтажной вилле в Майами, вдали от прессы и любопытных взглядов.
Фото, которое всех поразило
В 2026 году Энрике опубликовал фото с детьми и Анной в углу кадра, это стало шоком для миллионов поклонников. На фото дети улыбаются. Курникова фотографирует их с телефона, а Энрике фотографирует ее. Позади океан. Майами. Солнце.
Комментарии под постом затопили волну эмоций. "Спасибо, Энрике, дружище! Твоя семья очаровательна!", "Какая красивая фотография! Дети так выросли!", "Еще красивее невозможно!" — писали поклонники со всего мира.
После 24 лет молчания, после полного отсутствия публичности, Энрике Иглесиас решил поделиться со своей аудиторией самым важным — своей семьей. Может быть, потому что дети подросли. Может быть, потому что недавно родился четвертый ребенок, и он переполнен чувствами.
© Фото : соцсети Анны КурниковойАнна Курникова с семьей
Анна Курникова, когда-то звезда мирового спорта, теперь известна в основном как жена певца. Но может быть, это именно то, чего она хотела — уйти от давления и ожиданий, вырастить детей в тишине.