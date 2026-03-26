Энрике Иглесиас поделился семейным фото с Анной Курниковой и детьми

© AP Photo / J.Pat Carter Анна Курникова и Энрике Иглесиас на матче по баскетболу. 2006 год

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Энрике Иглесиас решился на откровение. Пятидесятилетний испанский певец опубликовал в своем блоге то, чего поклонники ждали десятилетиями.

Чем поразила звезда аудиторию в этот раз?

Легенда девяностых и звезда корта

Их история началась в конце XX века, когда оба находились на вершине своей славы, но в совершенно разных областях.

Когда режиссер клипа пригласил Курникову в видеоролик на песню Иглесиаса "Escape", никто не предполагал, что этот проект станет началом долгой любовной истории.

Они познакомились на съемочной площадке в конце 2001 года. По словам самого певца и его окружения, это была любовь с первого взгляда. Но в отличие от типичных голливудских романов Энрике и Анна выбрали другой путь: молчание, приватность, закрытость.

Четверть века в тени

Двадцать четыре года — это огромный срок. Целое поколение выросло, полагая, что Энрике Иглесиас — одинокий кумир, а Анна Курникова живет затворницей. Мало кто знал правду.

Курникова никогда официально не подтверждала свои отношения с певцом. Она ушла из спорта и практически исчезла из публичной жизни. Ее социальные сети были закрыты. Интервью давала редко.

А между тем жизнь шла своим чередом. Рождались дети. В 2017 году появились на свет двойняшки — Люси и Николас. В 2020-м родилась Мари. И совсем недавно, 17 декабря 2025 года, появился четвертый ребенок — долгожданное пополнение семьи.

© AP Photo / Kevork Djansezian Анна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год

Случайное признание брата

Самое интересное произошло три года назад, когда брат Энрике, Хулио Иглесиас — младший, во время интервью случайно проговорился о семейной тайне. Он упомянул, что его брат тайно женился на Курниковой.

После этого откровения в интернете взорвались обсуждения. Поклонники были в шоке: оказывается, они женаты? У них есть дети? И они живут вместе вот уже столько лет?

Но даже после этого разоблачения Энрике и Анна не спешили с подробностями. Они продолжили жить как раньше — в своей двухэтажной вилле в Майами, вдали от прессы и любопытных взглядов.

Фото, которое всех поразило

В 2026 году Энрике опубликовал фото с детьми и Анной в углу кадра, это стало шоком для миллионов поклонников. На фото дети улыбаются. Курникова фотографирует их с телефона, а Энрике фотографирует ее. Позади океан. Майами. Солнце.

Комментарии под постом затопили волну эмоций. "Спасибо, Энрике, дружище! Твоя семья очаровательна!", "Какая красивая фотография! Дети так выросли!", "Еще красивее невозможно!" — писали поклонники со всего мира.

После 24 лет молчания, после полного отсутствия публичности, Энрике Иглесиас решил поделиться со своей аудиторией самым важным — своей семьей. Может быть, потому что дети подросли. Может быть, потому что недавно родился четвертый ребенок, и он переполнен чувствами.

© Фото : соцсети Анны Курниковой Анна Курникова с семьей