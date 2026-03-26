В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву

БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция начала расследование действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого оппозиция обвинила в государственной измене после того, как он принял решение остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину, сообщил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Бранислав Грёлинг.

Ранее в марте оппозиционная партия Sloboda a Solidarita обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину . В оппозиционной партии полагают, что в распоряжении, которое дал премьер, есть признаки государственной измены, превышения служебных полномочий и других преступлений.

"Полиция начала расследование в отношении Фицо", - написал Грёлинг на своей странице в социальной сети Facebook * в четверг.

Он заявил, что заявление из Генеральной прокуратуры было передано в областную прокуратуру, а потом - в полицию.

В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом не были восстановлены.

Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.