Рейтинг@Mail.ru
В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/fitso-2083153208.html
В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg
https://ria.ru/20260325/zelenskij-2082824601.html
https://ria.ru/20260325/kiev-2082886820.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_6b967a866a75d0e5d965f9633862e967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву

Грелинг: полиция начала расследование против Фицо из-за остановки помощи Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция начала расследование действий премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого оппозиция обвинила в государственной измене после того, как он принял решение остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину, сообщил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Бранислав Грёлинг.
Ранее в марте оппозиционная партия Sloboda a Solidarita обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину. В оппозиционной партии полагают, что в распоряжении, которое дал премьер, есть признаки государственной измены, превышения служебных полномочий и других преступлений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Зеленский начинает надоедать Европе, заявил Фицо
25 марта, 14:09
"Полиция начала расследование в отношении Фицо", - написал Грёлинг на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Он заявил, что заявление из Генеральной прокуратуры было передано в областную прокуратуру, а потом - в полицию.
В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом не были восстановлены.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Киев не пускает Еврокомиссию к "Дружбе", заявил Фицо
25 марта, 17:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала