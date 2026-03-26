Проект "стены дронов" для Европы проходит тестирование, заявили в НАТО

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект "стены дронов" для Европы все еще находится на стадии тестирования и разработки, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Эта система противодействия БПЛА на данный момент еще находится на стадии тестирования и разработки. Затем она будет предоставлена ​​странам для приобретения и развертывания вдоль всего восточного фланга - от Балтийского до Черного моря . Мы объединим все под единой цепочкой командования", - сказал Драгоне в интервью французской газете Monde

В ответ на вопрос интервьюеров о том, почему реализация проекта идет столь долго, Драгоне не согласился с ними, ответив, что она осуществляется крайне быстро.

"Мы добились этого всего за четыре месяца, что совершенно беспрецедентно", - заключил Драгоне.