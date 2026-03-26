Проект "стены дронов" для Европы проходит тестирование, заявили в НАТО
Проект "стены дронов" для Европы все еще находится на стадии тестирования и разработки, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
2026-03-26T15:02:00+03:00
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082835397.html
https://ria.ru/20260324/litva-2082628201.html
Драгоне: проект "стены дронов" для Европы находится на стадии тестирования
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект "стены дронов" для Европы все еще находится на стадии тестирования и разработки, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Эта система противодействия БПЛА на данный момент еще находится на стадии тестирования и разработки. Затем она будет предоставлена странам для приобретения и развертывания вдоль всего восточного фланга - от Балтийского до Черного моря
. Мы объединим все под единой цепочкой командования", - сказал Драгоне в интервью французской газете Monde
.
В ответ на вопрос интервьюеров о том, почему реализация проекта идет столь долго, Драгоне не согласился с ними, ответив, что она осуществляется крайне быстро.
"Мы добились этого всего за четыре месяца, что совершенно беспрецедентно", - заключил Драгоне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе
, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.