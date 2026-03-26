Кошта: в ЕС ищут способ подтолкнуть Венгрию к снятию вето на кредит Украине

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Все юридические службы стран ЕС ищут решение, которое позволило бы подтолкнуть Венгрию к снятию вето на кредит Украине, заявил изданию Context глава Евросовета Антониу Кошта.
"Думаю, все обратились к своим юридическим службам с просьбой проверить, поскольку… всегда есть способ преодолеть противоречие и найти более согласованное решение, соответствующее духу договора", - сказал он.
Кошта добавил, что юристам предстоит понять, каковы последствия этих нарушений и каким образом согласовать конкурирующие положения договоров, включая правила единогласия и обязательство государств-членов действовать добросовестно.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия прекратила поставки газа на Украину
25 марта, 12:19