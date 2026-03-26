Эрдоган заявил о риске большой катастрофы на Ближнем Востоке

АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Регион Ближнего Востока переживает самые тяжелые дни за последнее столетие и движется к "большой катастрофе", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя конфликт вокруг Ирана.

"Наш регион переживает самые тяжелые дни за последнее столетие и движется к большой катастрофе", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг перед однопартийцами.

По словам Эрдогана , конфликт вокруг Ирана усиливает напряженность и приводит к тяжелым гуманитарным последствиям, включая гибель мирных жителей.

Он также заявил, что происходящее сопровождается ростом насилия и разрушений, затрагивающих гражданское население, в том числе детей.

Турецкий лидер подчеркнул, что дальнейшая эскалация может привести к еще более серьезным последствиям для всего региона.