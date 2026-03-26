Ефимов: Головинский и Хорошевский районы лидируют на севере по числу КРТ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Головинский и Хорошевский районы стали лидерами на севере Москвы по числу проектов КРТ, на каждый из них приходится по пять проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Среди всех районов Северного административного округа по количеству проектов КРТ, площади охваченных редевелопментом территорий и их градостроительному потенциалу лидируют два района – Головинский и Хорошевский. Так, в Головинском районе проведут реорганизацию более 91 гектара земли, где появится около двух миллионов квадратных метров недвижимости: 1,3 миллиона квадратных метров жилья и свыше 648 тысяч квадратных метров нежилых объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в Хорошевском районе планируется возвести около 3,4 миллиона "квадратов" зданий различного функционального назначения на участке 89,5 гектара. Благодаря 10 проектам КРТ на севере Москвы появится свыше 52 тысяч новых рабочих мест для жителей.