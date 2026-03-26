Дмитриев: американские компании регистрируют марки для возврата в Россию

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Многие компании США регистрируют свои торговые марки для возврата на российский рынок, после ухода американские компании потеряли свыше 300 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.