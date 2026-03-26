Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (3-я минута), Сэм Энэс (13), который продлил свою результативную серию (4 гола + 7 передач) до семи матчей в КХЛ с учетом "регулярки", Сергей Кузнецов (60) и Егор Бориков (60). Их одноклубник Даниил Пыленков отдал голевой пас и заработал очки (2+8) в седьмой игре подряд. У московской команды отличился Кирилл Адамчук (25).