Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:08 26.03.2026 (обновлено: 22:49 26.03.2026)
Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ
Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ
Минское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.03.2026
хоккей
спорт
минск
москва
кирилл воронин
даниил пыленков
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
минск
москва
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, минск, москва, кирилл воронин, даниил пыленков, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Минск, Москва, Кирилл Воронин, Даниил Пыленков, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы во втором матче плей-офф КХЛ

Минское "Динамо" повело 2-0 в серии плей-офф КХЛ против "Динамо" из Москвы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Динамо" (Минск) Сэм Энас, Виталий Пинчук, Вадим Шипачев
Хоккеисты Динамо (Минск) Сэм Энас, Виталий Пинчук, Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Минск
4 : 1
Динамо Москва
02:08 • Кирилл Воронин
(Андрей Стась, Сергей Кузнецов)
12:50 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
19:03 • Сергей Кузнецов
Егор Бориков
(Тай Смит, Илья Усов)
04:00 • Кирилл Адамчук
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (3-я минута), Сэм Энэс (13), который продлил свою результативную серию (4 гола + 7 передач) до семи матчей в КХЛ с учетом "регулярки", Сергей Кузнецов (60) и Егор Бориков (60). Их одноклубник Даниил Пыленков отдал голевой пас и заработал очки (2+8) в седьмой игре подряд. У московской команды отличился Кирилл Адамчук (25).
Голкипер минской команды Владислав Подъяпольский сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу минчан. Третья игра пройдет 28 марта в Москве.
По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" заняло второе место в таблице Западной конференции, московская команда стала седьмой.
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Нефтехимик (Нижнекамск) - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Нефтехимик" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против "Авангарда"
ХоккейСпортМинскМоскваКирилл ВоронинДаниил ПыленковДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
