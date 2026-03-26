Роспотребнадзор рассказал, когда можно вернуть деньги за бронь гостиницы

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гостиница обязана вернуть деньги за бронь, если заказчик уведомит исполнителя об отказе от договора до дня заселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При бронировании гостиница должна ожидать гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае незаезда потребителя исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Если заказчик уведомляет об отказе от договора до дня заезда, исполнитель должен вернуть ему плату в полном размере", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что при несвоевременном отказе от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него взимается плата за номер, но не более чем за сутки.

Заезд и выезд потребителя осуществляются с учетом времени расчётного часа, который устанавливается исполнителем с учетом местных особенностей и специфики деятельности.

"Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более трех часов", - пояснили в Роспотребнадзоре.