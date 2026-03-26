Делягин рассказал, какие вопросы обсуждали парламентарии России и США

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Законодатели России и США в ходе первоначальных встреч в Вашингтоне обсудили ряд вопросов, в том числе возобновление прямого авиасообщения между странами, а также вопросы виз, студенческих обменов и инвестиций, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, состоящий в думской делегации на переговорах с американской стороной в Вашингтоне.

"Эта тема (авиасообщения - ред.) поднималась, они ее внимательно выслушали. И на самом деле их потрясший меня энтузиазм связан с тем, что они, эта администрация понимает, в отличие от прошлой администрации, что санкциями они разрушают себя сами и стреляют себе в ногу. Это касается огромного перечня вопросов, который поднимался в ходе переговоров", - сказал Делягин, отвечая на вопрос РИА Новости.