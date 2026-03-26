19:08 26.03.2026 (обновлено: 20:40 26.03.2026)
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса
Переговоры представителей Госдумы с членами конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев. РИА Новости, 26.03.2026
Чернышов: переговоры делегации Госдумы с членами конгресса прошли замечательно
Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно и стороны уже достигли хороших результатов, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). "Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен (Анну Паулину - ред.) Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты", - сказал Чернышов агентству.
Конгрессвумен Луна назвала встречу делегации Госдумы с конгрессом шагом к диалогу
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что встреча делегации Госдумы РФ с членами конгресса США стала первым шагом к возобновлению диалога. "Я считаю, что это первый шаг на пути к возобновлению диалога", - сообщила она агентству. Луна подчеркнула, что довольна прошедшей встречей с российскими парламентариями.
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса

Дарчиев: переговоры российской делегации с членами конгресса прошли успешно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Переговоры представителей Госдумы с членами конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев.
"Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно", — ответил он на советующий вопрос РИА Новости.
Дипломат добавил, что надежда на восстановление диалога законодательных органов двух стран есть. Завтра делегация продолжит рабочие контакты.
"Во всяком случае, события очень позитивные", — подчеркнул Дарчиев.
Как отметил депутат Вячеслав Никонов, встреча прошла лучше, чем ожидалось. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов добавил, что стороны уже достигли хороших результатов. Парламентарии призвали коллег снять санкции с АНО "Евразия" и открыть представительство в США, а также пригласили их на День Победы в Москву.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал визит тестовым этапом восстановления двустороннего диалога после блокировки контактов администрацией экс-президента Джо Байдена.
Владимира Путина подробно проинформируют об итогах встречи с американскими конгрессменами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России.
