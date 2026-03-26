https://ria.ru/20260326/delegatsiya-2083126232.html
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса - РИА Новости, 26.03.2026
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса
Переговоры представителей Госдумы с членами конгресса во время первого за 12 лет визита в США были продуктивными, заявил посол России Александр Дарчиев. РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T19:08:00+03:00
2026-03-26T19:08:00+03:00
2026-03-26T20:40:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
борис чернышов (депутат)
вячеслав никонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260326/slutskiy-2083119811.html
https://ria.ru/20260326/delegatsiya-2083106394.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Чернышов: переговоры делегации Госдумы с членами конгресса прошли замечательно
Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно и стороны уже достигли хороших результатов, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). "Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен (Анну Паулину - ред.) Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты", - сказал Чернышов агентству.
2026-03-26T19:08
true
PT0M28S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
Конгрессвумен Луна назвала встречу делегации Госдумы с конгрессом шагом к диалогу
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что встреча делегации Госдумы РФ с членами конгресса США стала первым шагом к возобновлению диалога. "Я считаю, что это первый шаг на пути к возобновлению диалога", - сообщила она агентству. Луна подчеркнула, что довольна прошедшей встречей с российскими парламентариями.
2026-03-26T19:08
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, борис чернышов (депутат), вячеслав никонов, госдума рф
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Борис Чернышов (депутат), Вячеслав Никонов, Госдума РФ
Посол рассказал об итогах переговоров делегации Госдумы с членами конгресса
Дарчиев: переговоры российской делегации с членами конгресса прошли успешно