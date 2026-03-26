17:44 26.03.2026 (обновлено: 18:59 26.03.2026)
Вице-спикер назвал задачу делегации Госдумы в США
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Представители Госдумы во время первого за 12 лет визита в США попытаются наладить парламентское сотрудничество между странами, заявил вице-спикер Борис Чернышов.
"Нам предстоит очень большая и долгая работа. Задача делегации Госдумы — выстроить то, как мы будем взаимодействовать дальше на уровне парламентов так, чтобы это соответствовало интересам наших граждан", — рассказал он РИА Новости.

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Посольство в США назвало визит депутатов ГД преодолением наследия прошлого
Вчера, 17:13
Чернышов отметил, что итоги переговоров будут очень интересными для всего мира. Российская делегация приехала отстаивать интересы Москвы в открытом диалоге, добавил парламентарий.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал визит тестовым этапом восстановления двустороннего диалога после блокировки контактов администрацией экс-президента Джо Байдена.
Владимира Путина подробно проинформируют о результатах встречи с американскими конгрессменами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Взаимодействие России и США вызывает гнев у врагов мира, заявил Дмитриев
Вчера, 14:03
 
