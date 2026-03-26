Вице-спикер назвал задачу делегации Госдумы в США - РИА Новости, 26.03.2026
Представители Госдумы во время первого за 12 лет визита в США попытаются наладить парламентское сотрудничество между странами, заявил вице-спикер Борис... РИА Новости, 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/vizit-2083097843.html
https://ria.ru/20260326/rossija-2083046094.html
Чернышов: делегация ГД в США выстраивает парламентское взаимодействие
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Представители Госдумы во время первого за 12 лет визита в США попытаются наладить парламентское сотрудничество между странами, заявил вице-спикер Борис Чернышов.
«
"Нам предстоит очень большая и долгая работа. Задача делегации Госдумы — выстроить то, как мы будем взаимодействовать дальше на уровне парламентов так, чтобы это соответствовало интересам наших граждан", — рассказал он РИА Новости.
Чернышов отметил, что итоги переговоров будут очень интересными для всего мира. Российская делегация приехала отстаивать интересы Москвы в открытом диалоге, добавил парламентарий.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал визит тестовым этапом восстановления двустороннего диалога после блокировки контактов администрацией экс-президента Джо Байдена.
Владимира Путина подробно проинформируют о результатах встречи с американскими конгрессменами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России.