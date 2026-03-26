Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская делегация, в состав которой входит министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, принимает участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в спорте.

"Еще одно важное событие - заседание бюро 10-й сессии конференции сторон конвенции, на котором обсудим текущий статус выполнения решений, принятых по итогам 10-й сессии конференции сторон, операционную стратегию фонда, а также усиление возможностей государств-участников. Мы намерены продолжать активную работу по укреплению авторитета и эффективности конвенции и фонда. Настроены на конструктивное взаимодействие с секретариатом, ведь у нас общая цель - чистый и честный спорт во всем мире", - добавил министр.