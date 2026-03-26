18:40 26.03.2026
История настоящего д'Артаньяна, скелет которого нашли в церкви Нидерландов
История настоящего д'Артаньяна, скелет которого нашли в церкви Нидерландов

Кадры из нового фильма Г. Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. На днях мир облетела новость, что в одной из церквей на юге Нидерландов, предположительно, нашли скелет легендарного французского мушкетера д'Артаньяна. Герой, ставший прообразом бессмертных произведений Дюма, существовал на самом деле.
Какой была его жизнь?

Гвардеец с одним недостатком

Речь идет о Шарле де Баце де Кастельморе, графе д'Артаньяне — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире мушкетеров. Он родился в 1613 году в небольшой деревушке Люпьяк в провинции Гасконь. Его прадед Арно Бац был обычным торговцем, мечтавшим стать дворянином.
И у Баца это получилось: за некую сумму предприимчивый бизнесмен получил вожделенное дополнение "де" к своей фамилии.
А вот мать Шарля действительно была дворянкой: Франсуаза де Монтескью д’Артаньян происходила из обедневшей ветви графов де Монтескью — потомков правителей древнего графства Фезансак.
Как и в романе Дюма, Шарль прибыл с рекомендательным письмом и сразу отправился к земляку — капитан-лейтенанту де Тревилю. И тот Шарлю, разумеется, помог. Но не сделал мушкетером, а пристроил кадетом в роту королевских гвардейцев.
Юноша прекрасно держался в седле, отлично владел шпагой, был храбр и не понаслышке знал, что такое преданность. Вот только был у него существенный недостаток: Шарль был малограмотен и не стремился это исправить. До конца жизни гасконец не мог написать практически ни одной фразы, не сделав парочку ошибок.

Тайные миссии и попытка убийства

Получив боевое крещение в походах против гугенотов, д'Артаньян поступил в непосредственное подчинение кардинала Мазарини. Шарль выполнял различные поручения: вел переговоры о сдаче крепостей, выполнял дипломатические поручения и тайные миссии.
Вместе с Анри д'Арамицем, которого мы все знаем как Арамиса, Шарль совершил таинственную поездку в Англию, о цели которой до сих пор спорят историки. После нее д'Артаньяна ночью на улице в Париже подстерегла банда наемников, пытаясь убить. Но благодаря помощи Армана де Силлег д'Атоса д'Отвиля (для большинства просто Атоса) для гасконца все окончилось благополучно.
Мушкетером д'Артаньян стал только в 1644 году, а уже в 1647-м роту распустили.
Блестящий командир

Воссоздали ее только в 1657 году во главе с герцогом Неверским, однако ее фактическим руководителем стал д'Артаньян. Не смотря на безграмотность, гасконец оказался блестящим командиром. Благодаря ему численность роты увеличилась вдвое, а в Сен-Жерменском предместье построили казарму, названную "Отель мушкетеров".
В двух-трехэтажных зданиях была своя конюшня, у мушкетеров появились казначей, аптекарь, хирург, шорник, оружейник и даже музыканты.
Постепенно рота д'Артаньяна превратилась в офицерскую школу, куда дворяне поступали в 16-17 лет и через три-четыре года могли получить должность лейтенанта или даже капитана армии.

Брачный договор

В 48 лет д'Артаньян женился, причем невероятно удачно, на баронессе де Сент-Круа. Ее первый муж погиб во время осады Арраса.
Она сразу оценила способности будущего супруга обращаться с деньгами и потому настояла на заключении брачного договора. Все личные расходы и долги д'Артаньян должен был оплачивать сам.
Состояние баронессы оценивали более чем в 80 тысяч ливров — довольно неплохую по тем временам сумму.
Бракосочетание состоялось в 1659 году, в 1660-м родился первый сын пары Луи I, в 1661-м — Луи II. Баронесса получила статус жены героя и матери, он — супругу-аристократку.

"Я гасконец, и этим все сказано"

Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта французскими войсками. Считают, что бой был заведомо безнадежен, поэтому 60-летнего капитана просили в нем не участвовать, но Шарль ответил: "Я гасконец, и этим все сказано. Я должен там быть".
Место захоронения гасконца долгое время оставалось загадкой, пока не появилось сообщение, что в церкви города Маастрихта в провинции Лимбург на юге Нидерландов обнаружили скелет, вероятно, погибшего в XVII веке д'Артаньяна.
Образец ДНК направили в лабораторию в Мюнхене для сравнения с биоматериалом потомка рода де Бац.
Комментарий по этому поводу оставил народный артист России Михаил Боярский.
"То, что у него там могила, я об этом впервые слышу. Это, конечно, было бы символично. Там наверняка воздвигли бы монумент в память о великом д’Артаньяне, чтобы можно было возложить цветы на его могиле", — сказал Боярский.
 
 
 
