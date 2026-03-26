Дагестан направил в зону СВО и новые регионы более 41 тысяч тонн гумпомощи

МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Дагестан с начала специальной военной операции направил военнослужащим и жителям новых регионов России более 41 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Важная общая задача – оказание помощи нашим бойцам как на передовой, так и возвращающимся с зоны боевых действий, обеспечение заботой и вниманием их семей и близких. Объем гуманитарных грузов, направляемых на передовую и в наши новые регионы, составил уже более 41 тысяч тонн", – сказал Абдулмуслимов, выступая в парламенте региона с отчетом о деятельности правительства за 2025 год.

Кроме того, по словам премьера, продолжается работа по восстановлению инфраструктуры в подшефном Михайловском районе Запорожской области – за три года дагестанские специалисты восстановили там 62 объекта. Ежегодно сотни детей из ЛНР и ДНР приезжают на летний отдых в Дагестан, в 2024–2025 годах республика также приняла более 500 детей из Курской и Белгородской областей для отдыха и реабилитации.