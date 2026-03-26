Младенческая смертность в Дагестане за год снизилась на треть

МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Дагестане удалось за год снизить на 31,3% – с 6,5 на 1000 родившихся детей в 2024 году до 4,6 в 2025-м, сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая в парламенте региона с отчетом о деятельности правительства за 2025 год.

"В Республике Дагестан сохраняется высокая рождаемость, за 2025 год родилось 43 872 младенца. Благодаря проводимой работе удалось снизить показатель младенческой смертности на 31,3% – с 6,5 на 1000 родившихся детей в 2024 году до 4,6 в 2025 году", – сказал Абдулмуслимов.

Рассказывая о достижениях в сфере здравоохранения, премьер республики сообщил, что за последние пять лет в Дагестане отремонтировано 329 медицинских учреждения, построено 122 ФАПа, поставлено более 3 тысяч единиц оборудования. Объем финансирования бесплатного лекарственного обеспечения льготников за пять лет вырос в два раза – почти на 2 миллиарда рублей.