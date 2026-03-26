Доля зеленой энергетики в Дагестане с 2020 года выросла в 120 раз
Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Дагестане достигла 270 МВт, а ее доля в балансе мощности республики с 2020 года выросла в РИА Новости, 26.03.2026
Абдулмуслимов: доля зеленой энергетики в Дагестане с 2020 г выросла в 120 раз
МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Дагестане достигла 270 МВт, а ее доля в балансе мощности республики с 2020 года выросла в 120 раз – с 0,1% до 12%, сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступая в парламенте региона с отчетом о деятельности правительства за 2025 год.
"За последние пять лет республика стала одним из лидеров в области возобновляемой энергетики. Общая установленная мощность ВИЭ республики достигла 270 МВт, а ее доля в балансе мощности республики составила около 12% (в 2020 году была 0,1%). В планах к 2030 году довести этот показатель до 25%, реализовав еще шесть крупных проектов", – сказал Абдулмуслимов.
Он напомнил, что уже заработали крупнейшая в Дагестане солнечная электростанция мощностью 102,3 МВт и первая очередь ветроэлектростанции, которая станет крупнейшим ветропарком в России.
Абдулмуслимов отметил, что в электроэнергетике проводится значительная работа для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей республики. В прошлом году на техническое обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства региона было направлено 1,2 миллиарда рублей. Удалось в том числе заменить порядка 8 тысяч опор высоковольтных линий, свыше тысячи километров провода, 30 трансформаторов.