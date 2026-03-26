В Смоленской области обнаружили подпольное производство Coca-Cola
Директор проходящего процедуру банкротства завода в Смоленской области организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, изъяты десятки тысяч... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:26:00+03:00
https://ria.ru/20260226/coca-cola-2076797804.html
https://ria.ru/20260217/coca-cola-2074829581.html
В Смоленской области МВД обнаружило подпольное производство Coca-Cola
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Директор проходящего процедуру банкротства завода в Смоленской области организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, изъяты десятки тысяч бутылок.
"Бывший директор завода, проходящего в настоящее время процедуру банкротства, организовал в помещениях предприятия производство безалкогольного напитка под видом всемирно известного бренда", - написала официальный представитель МВД России Ирина Волк
на платформе МАХ
.
Отмечается, что в городе Рудне на территории завода полицейские обнаружили действующую автоматизированную линию, где около 20 рабочих, не имея медкнижек, изготавливали напиток в антисанитарных условиях в две смены.
"Пластиковая тара производилась здесь же. Крышки и этикетки привозились из другого региона. Поддельная продукция поставлялась в Москву
, причем на этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии
, Азербайджане
либо Республике Беларусь", - добавила Волк.
Правоохранители изъяли почти 38 тысяч готовых к продаже двухлитровых бутылок, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документация. Кроме того, около 11 тысяч бутылок были обнаружены в грузовом автомобиле.
По оценке правообладателя, ущерб составляет около шести миллионов рублей.
Согласно опубликованным Волк кадрам, на заводе изготавливалась контрафактная Coca-Cola.
По данному факту возбуждено дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.