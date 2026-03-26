В Смоленской области обнаружили подпольное производство Coca-Cola

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Директор проходящего процедуру банкротства завода в Смоленской области организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, изъяты десятки тысяч бутылок.

Отмечается, что в городе Рудне на территории завода полицейские обнаружили действующую автоматизированную линию, где около 20 рабочих, не имея медкнижек, изготавливали напиток в антисанитарных условиях в две смены.

"Пластиковая тара производилась здесь же. Крышки и этикетки привозились из другого региона. Поддельная продукция поставлялась в Москву , причем на этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии Азербайджане либо Республике Беларусь", - добавила Волк.

Правоохранители изъяли почти 38 тысяч готовых к продаже двухлитровых бутылок, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документация. Кроме того, около 11 тысяч бутылок были обнаружены в грузовом автомобиле.

По оценке правообладателя, ущерб составляет около шести миллионов рублей.

Согласно опубликованным Волк кадрам, на заводе изготавливалась контрафактная Coca-Cola.