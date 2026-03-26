Врач рассказал, о чем говорят частые чихания

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Частые чихания могут быть симптомами аллергической реакции, инфекционного заболевания или раздражения слизистой носа холодным воздухом, резкими запахами или табачным дымом, рассказал РИА Новости заведующий отделением оториноларингологии Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.

По его словам, чихание является естественным защитным рефлексом организма, направленным на очищение носовых ходов от пыли, аллергенов, микробов или химических веществ.

"Частые чихания сами по себе могут быть симптомом разных состояний. Наиболее распространенные причины - аллергические реакции (пыльца растений, пыль, домашние животные), инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ, риновирус), а также раздражение слизистой носа холодным воздухом, резкими запахами или табачным дымом", - сказал Воронцов.