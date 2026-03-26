Чернышов сообщил о планах продолжить диалог с членами конгресса США

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выразил оптимизм относительно перспектив межпарламентских связей России и США, подчеркнув, что начатый с американскими законодателями диалог получит продолжение.
"Это не последний диалог, я уверен. Я оптимистично смотрю на тот прогноз наших отношений (с США - ред.), который есть сейчас", - сказал Чернышов на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее в Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации из Госдумы РФ с членами Конгресса США из обеих партий. Делегацию возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.