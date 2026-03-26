23:33 26.03.2026
Конгрессмены США готовы обсуждать студенческие обмены, заявил Чернышов
Чернышов: конгрессмены готовы обсуждать студенческие обмены и приезды делегаций

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Американские конгрессмены готовы обсуждать с российским коллегами самый широкий спектр вопросов – от студенческих обменов до приездов делегаций, заявил в четверг журналистам вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"От студенческих обменов до приезда делегации - это все вопросы, которые они готовы обсуждать", - сказал Чернышов журналистам.
Ранее в Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации Госдумы с членами конгресса США из обеих партий. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Встреча парламентариев России и США стала исторической, заявил Никонов
Вчера, 23:14
 
