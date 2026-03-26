Чернышов назвал диалог парламентариев России и США заслугой лидеров стран
2026-03-26T23:24:00+03:00
Чернышов: диалог парламентариев России и США является заслугой лидеров стран
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Диалог между депутатами Госдумы и американскими конгрессменами стал возможен благодаря лидерам двух стран, заявил в четверг вице-спикер ГД Борис Чернышов.
"Возможность сегодняшнего диалога - это заслуга, прежде всего, наших лидеров, которые установили понимание, дух Анкориджа", - сказал Чернышов
журналистам.
По его словам, есть понимание, что диалог лучше, чем разделение.
Вице-спикер признал наличие факторов, которые не очень позитивно влияют на двусторонние отношения. "Но есть возможность для того, чтобы диалог состоялся. И это не последний диалог, я уверен", - добавил он.
Это первая поездка депутатов Госдумы
в США
за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ
. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву
посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву
, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка
. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.