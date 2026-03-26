23:24 26.03.2026
Чернышов назвал диалог парламентариев России и США заслугой лидеров стран
© РИА Новости / Анастасия ПетроваЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Диалог между депутатами Госдумы и американскими конгрессменами стал возможен благодаря лидерам двух стран, заявил в четверг вице-спикер ГД Борис Чернышов.
"Возможность сегодняшнего диалога - это заслуга, прежде всего, наших лидеров, которые установили понимание, дух Анкориджа", - сказал Чернышов журналистам.
По его словам, есть понимание, что диалог лучше, чем разделение.
Вице-спикер признал наличие факторов, которые не очень позитивно влияют на двусторонние отношения. "Но есть возможность для того, чтобы диалог состоялся. И это не последний диалог, я уверен", - добавил он.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Делегации ГД удалось донести свою позицию коллегам из США, заявил Чернышов
Вчера, 19:58
 
