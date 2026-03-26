Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять санкции со Слуцкого - РИА Новости, 26.03.2026
21:54 26.03.2026
Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять санкции со Слуцкого
Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять санкции со Слуцкого - РИА Новости, 26.03.2026
Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять санкции со Слуцкого
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что на встрече с делегацией США заявил о необходимости снять с главы комитета Госдумы по... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T21:54:00+03:00
2026-03-26T21:54:00+03:00
сша, россия, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, в мире
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять санкции со Слуцкого

Чернышов на встрече с конгрессменами призвал снять все санкции со Слуцкого

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 26.03.2026
Леонид Слуцкий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что на встрече с делегацией США заявил о необходимости снять с главы комитета Госдумы по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого все санкции и выдать ему визу для участия в работе ООН и других международных организаций.
Ранее Слуцкий сообщил, что не получил визу для поездки в США в составе российской парламентской делегации.
"Как представитель ЛДПР я на встрече заявил о недопустимости отказа в выдаче визы США Леониду Эдуардовичу Слуцкому, лидеру нашей партии, председателю комитета по международным делам Госдумы на мероприятия Генассамблеи ООН. На переговорах озвучил четкую позицию: для участия в работе ООН и других международных организаций со Слуцкого должны быть сняты все санкции и выдана виза", - сказал Чернышов.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами Конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.
В конгрессе США заявили, что рассматривают ответный визит в Москву
СШАРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Борис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРВ мире
 
 
