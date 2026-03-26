Чернышов оценил переговоры делегации Госдумы с членами конгресса - РИА Новости, 26.03.2026
Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно и стороны уже достигли хороших результатов, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2026
Чернышов: переговоры делегации Госдумы с членами конгресса прошли замечательно
Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно и стороны уже достигли хороших результатов, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). "Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен (Анну Паулину - ред.) Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты", - сказал Чернышов агентству.
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно и стороны уже достигли хороших результатов, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).
"Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен (Анну Паулину - ред.) Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты", - сказал Чернышов
Вице-спикер также подчеркнул важность начала диалога и пообещал движение вперед в этом направлении.
"Главное - это начало диалога, потому что, как говорит председатель Государственной Думы, без диалога не будет никакого развития, а диалог - это основа доверия. Будем двигаться вперед", - сказал Чернышов.