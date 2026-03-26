Главы МИД G7 обсудят восстановление саркофага над Чернобыльской АЭС

ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости. Главы МИД стран "Группы семи" (G7) обсудят восстановление саркофага над атомной электростанцией в Чернобыле после того, как в 2025 году он был поврежден в результате удара БПЛА, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.