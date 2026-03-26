ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости. Главы МИД стран "Группы семи" (G7) обсудят восстановление саркофага над атомной электростанцией в Чернобыле после того, как в 2025 году он был поврежден в результате удара БПЛА, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Сегодня вечером у нас состоится рабочее заседание, посвященное реконструкции и стабилизации с учетом послевоенной ситуации. Мы также обсудим очень конкретные проекты. Во-первых, ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, поврежденного в прошлом году", — заявил Барро на пресс-конференции.
По словам главы французского МИД, согласно предварительным финансовым оценкам, стоимость реконструкции саркофага АЭС в Чернобыле составит около 500 миллионов евро.
"G7 должна сыграть каталитическую роль в привлечении средств в тесном сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, президент которого вскоре представит нам план реконструкции", — добавил Барро.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что Россия наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.