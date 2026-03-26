В Челябинске подросток ранил одноклассницу в школе

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар — РИА Новости. В Челябинске школьник, вооруженный арбалетом и сигнальным пистолетом, ранил одноклассницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Инцидент в СОШ № 32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу", — заявили представители власти.
