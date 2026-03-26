Угрозы здоровью школьника, совершившего нападение в Челябинске, нет

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар - РИА Новости. Угрозы здоровью подростка, напавшего на одноклассницу в школе Челябинска, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"На месте работали 2 бригады СМП (скорой медицинской помощи - ред.). Пострадавшие дети были доставлены в ЧОДКБ (Челябинскую областную детскую клиническую больницу - ред.) и осмотрены специалистами. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.