Сотрудник следственного комитета на месте нападения в челябинской школе

Сотрудник следственного комитета на месте нападения в челябинской школе

Стрелявший в Челябинской школе получил травмы после падения из окна

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар - РИА Новости. Выстреливший из сигнального пистолета в одноклассницу в Челябинске получил травмы после падения из окна, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в школе №32 Челябинска . По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Он произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу.

"Затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы", - говорится в сообщении.