18:13 26.03.2026 (обновлено: 18:14 26.03.2026)
Депутаты Кубани приняли изменения в бюджет региона на трехлетний период
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края единогласно поддержали законопроект о внесении изменений в бюджет региона на текущий год и плановый период 2027-2028 годов, сообщается на сайте регионального парламента.
Расходы бюджета края на 2026 год предлагается увеличить на 31,1 миллиарда рублей.
В сторону увеличения в 2026 году будет скорректирован объем расходов социальной направленности. В частности, на социальную поддержку отдельных категорий граждан предлагается направить дополнительно 7 миллиардов рублей, на дополнительные ежемесячные выплаты педагогам школ и детских садов в размере 5 тысяч рублей – 5,3 миллиарда рублей, приобретение движимого имущества для муниципальных школ и детских садов – 1,3 миллиарда рублей, приобретение школьных учебников – 1,3 миллиарда рублей.
Также дополнительные средства предусмотрены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, филиалов центра занятости населения. Продолжится развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.
Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что нынешний трехлетний бюджет, как и предыдущие, сверстан с перспективой на будущее. Тому подтверждение – увеличение в этом году с учетом предлагаемых изменений всей программной части бюджета почти на 18 миллиардов рублей.
"Серьезную прибавку получат программы по развитию строительства и архитектуры, - жилищно-коммунального хозяйства, общественной инфраструктуры, сети автомобильных дорог. И, что немаловажно, будет зарезервирована значительная сумма на непредвиденные расходы. Она станет своеобразной финансовой "подушкой безопасности" в случае тех или иных форс-мажорных обстоятельств. А они, как показывает практика, могут произойти у нас в любой момент", – сказал Бурлачко.
Спикер парламента обратил особое внимание, что, учитывая ситуацию, в которой верстался бюджет края, крайне важно обеспечить своевременное освоение средств и эффективность их расходования. Этому, как и ранее, будет способствовать четкая координация действий всех заинтересованных сторон, их работа в единой связке и системный подход к организации бюджетного процесса.
