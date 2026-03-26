Арестованный в Польше Бутягин рассказал об условиях содержания в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин рассказал в своих письмах об условиях содержания и обстановке в польском СИЗО.

"Нас трое. Подавляющее большинство нашего времени мы проводим в камере. Это помещение шесть на три метра, рассчитано на четырех человек, но может жить и двое. По одному нельзя, так как нет камеры слежения. Камеры могут быть левосторонние и правосторонние - в зависимости от расположения туалета. У стены, где нет туалета, стоят двухъярусные железные койки. Я живу на верхней койке у окна, мне там нравится. Вижу над собой потолок, а не железный низ верхней койки. Окно закрыто решеткой: снаружи большой и маленькой, и еще одной внутри, которая дает возможность только дотянуться до ручки", - цитирует письма археолога Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина ", где близкие ученого публикуют новости о нем.

Бутягин также рассказал о распорядке дня в СИЗО.

"Подъем в шесть утра, завтрак, прогулка, обед, через несколько часов ужин, в 22.00 - отбой. И так день за днем. Два раза в неделю дают помыться 10 минут (вода обычно как кипяток, не регулируется) и также два раза в неделю - поразмяться игрой в пинг-понг по одному часу. Еду привозят прямо в камеру на тележке. Это тоже делают заключенные, которых здесь называют кайфусами. У каждого из нас зеленая пластмассовая чашка, миска, нож, вилка и ложка", - пишет ученый.

По его словам, гулять разрешают ежедневно.

"Гуляем обычно час в день в любую погоду. Можно отказаться, но я не пропускаю", - написал Бутягин.

Археолог признался, что ему бывает очень тоскливо.

"Периодически приходишь к выводу, что останешься здесь навсегда и что экстрадируют. При противоположности этих идей они иногда нападают вместе, но я отбиваюсь… Кроме полного отсутствия связи с внешним миром, очень тяжело полное отсутствие событий. За три месяца из событий были только суды и когда принесли одежду, а потом книги. Но я не жалюсь, научился бороться со скукой", - пишет ученый.

Ранее окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину . Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина" сообщал, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.